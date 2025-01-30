Илон Маск анонсировал запуск своих беспилотных такси в 2025 году. Где появятся первые?

📷 Фото

Опубликовано: 30.01.2025 13:55 , Обновлено: 30.01.2025

Американская компания Илона Маска Tesla пообещала запустить свой сервис беспилотных такси в 2025 году. Что известно о том, где появятся первые машины и как будут выглядеть?

Так, согласно информации агентства Bloomberg, первые роботакси Tesla должны появиться на дорогах Остина, штат Техас, США, уже в июне 2025 года. Однако автопроизводитель дал мало подробностей о том, как он собирается развернуть службу беспилотных такси. Маск сказал, что Tesla хочет, чтобы этот сервис был «гораздо безопаснее», чем водители-люди.

Известно, что автономное роботакси от Tesla получило название Cybercab. Илон Маск представил его еще 10 октября 2024 года. Предварительная стоимость автомобиля составила 30 тыс. долларов.

[info_b]

Tesla Cybercab, также известный как Robotaxi , — это предстоящий двухместный аккумуляторно-электрический беспилотный автомобиль. Планируется, что транспортное средство будет полностью автономным. У прототипов нет рулевого колеса и педалей, а также ручек, так как двери открывались автоматически. Также на презентации у автомобиля не было заднего окна и боковых зеркал.

Реакция инвесторов на объявление была сдержанной, особенно учитывая большой промежуток времени между объявлением и ожидаемым началом производства. Тогда New Scientist отметил, что Cybercab не будет доступен в течение двух лет, в то время как беспилотные автомобили Waymo уже ездят по улицам США.

В ходе телефонного разговора с инвесторами Tesla 23 октября 2024 года компания заявила, что намерена начать массовое производство Cybercab к концу 2026 года и что годовой объем производства составит 2 миллиона Cybercab в год, когда несколько заводов выйдут на полную проектную мощность.

[/info_b]

К слову, в 2024 году Маск сделал ставку на “производство, искусственный интеллект и робототехнику, которые принесут огромные плоды в будущем”. Он выразил уверенность, что 2025 год станет переломным для компании, а бурное развитие искусственного интеллекта обеспечит необходимые технологии для управления беспилотными автомобилями.

Однако, как отметил аналитик Barclays Дэн Леви, “несмотря на заявления Tesla о возобновлении роста производства, компания не уточнила конкретные цели”. Он добавил, что акции Tesla все больше отдаляются от фундаментальных показателей.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Маск также презентовал и беспилотный автобус Cybervan, способное перевозить до 20 человек и также уже готовящееся к серийному производству. Маск заявил на презентации, что “именно так выглядит будущее”.

Илон Маск презентовал первые беспилотные роботакси от Tesla. Когда появятся на дорогах?