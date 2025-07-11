Госсек Союзного государства пообещал белорусам ИИ, основанный на традиционных ценностях

Опубликовано: 11.07.2025 14:36 , Обновлено: 11.07.2025

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев пообещал белорусам и россиянам "понятный" искусственный интеллект (ИИ), основанный на традиционных ценностях.

Выступая на международной конференции “Время Союзного государства: культурное и информационное пространство”, которая проходит в эти дни в рамках “Славянского базара в Витебске”, Глазьев высказал мнение о том, что искусственный интеллект не может заменить человеческий, передало госагентство БЕЛТА.

Эффективность применения ИИ Глазьев связал с тем, что его создатели вкладывают в него на стадии разработки и применения.

“Сейчас наша молодежь пользуется в основном иностранными чатами ИИ - американскими, китайскими. Они отличаются. Не все понимают, что, доверяясь ИИ, мы во многом подвергаем свое сознание манипуляции”, - отметил госсек Союзного государства.

В качестве показательного примера Глазьев привёл свежий скандал с чат-ботом Grok, разработанным компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Тот оказался в центре крупного скандала из-за генерации антисемитских высказываний, поддержки нацистской риторики и оскорбительных комментариев, в том числе, в адрес видных политических деятелей.

“Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ, это не сразу видно”, - отметил Глазьев и сообщил, что в рамках Союзного государства планируется разработать ИИ собственного образца.

По словам Глазьева, этот новый ИИ должен быть основан “на наших традиционных ценностях” так, чтобы ему “можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию”.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на прошлой неделе назвал искусственный интеллект «неотъемлемой частью технологического суверенитета» государства и заявил, что Беларусь выступает «против технологической монополизации и цифрового колониализма».

МИД Беларуси назвал искусственный интеллект «необходимой частью суверенитета»