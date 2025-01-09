Госкомвоенпром Беларуси похвастался разработкой "карманного сигнализатора" о приближении беспилотников. А купить можно?

Опубликовано: 09.01.2025 14:35 , Обновлено: 09.01.2025

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси в своем Telegram-канале рассказал о разработке, которая может понравиться водителям. В частности, одно из белорусских предприятий выпустило "карманный сигнализатор", который должен сообщать его владельцу о приближении мультикоптеров.

Другое название этой разработки от ОАО «КБ «Радар» - “Звонок”. Как [link href=“https://t.me/vpkgovby/3437” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Госкомвоенпроме, это устройство “чрезвычайно просто в применении”.

Для это нужно в режиме “Настройка” определить уровни обнаружения радиосигналов мультикоптеров для рабочих частот в соответствии с уровнями фоновых излучений для той или иной местности. В своем рабочем режиме гаджет, по информации Госкомвоенпрома, автоматически распознает радиосигналы мультикоптеров в диапазоне частот 2400-2483.5 и 5150-5850 мегагерц (МГц) и оповещает через звуковой сигнал.

“По уровню радиосигналов на индикаторе и характеру звучания сигнала оповещения оператор может оценить дальность до мультикоптера”, - утверждают в ведомстве.

Можно ли уже где-то купить “Звонок”, пока не известно. Разработку представили на площадке Госкомвоенпрома на выставке «Моя Беларусь» в Минском международном выставочном центре.

Рейды ГАИ с дронами

Напомним, в 2024 году инспекторов Госавтоинспекции в разных регионах Беларуси стали активно вооружать дронами, которые помогают фиксировать нарушения водителей. Так, в августе в Минском районе ГАИ выявила 5 нарушений правил обгона за час при помощи квадрокоптеров.

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Telegraf.news также писал, что в этом же месяце в TikTok появился ролик с сюжетом гостелеканала СТВ, в котором ГАИ рассказала о том, как ловит нарушителей на белорусских дорогах при помощи квадрокоптеров. Так, водителей, нарушающих правила, выявляют при помощи дистанционного контроля с высоты. Зафиксировав нарушение на видео, за водителем, пренебрегшим правилами, отправляется экипаж ДПС «Стрела», после чего с ним проводится беседа и составляется протокол.

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