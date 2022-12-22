В Минске начали продавать ноутбуки «Горизонт». Сколько стоят?

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Опубликовано: 22.12.2022 15:56 , Обновлено: 19.01.2023

На белорусском заводе «Горизонт» начали массово выпускать свои ноутбуки. Они появились в продаже в Минске на второй день производства. Ранее сообщалось, что в них только 12% белорусского.

Первый ноутбук от горизонта вышел на рынок в модели H-book MAK4, сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко. Его разработали на процессорах Intel Core 11 поколения.

По его словам, это «современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами».

Судя по выложенным в сеть фото, компьютер называется «H-book».

По информации Tochka.by, стоит такой ноутбук с диагональю 15,6 дюймов 1599 BYN , хотя ранее обещали продавать за 1300. В магазине объяснили, что дороже вышло « из-за логистики».

Кстати, в ноябре Предко обещал, что в 2023 году «Горизонт» выпустит более 80 моделей ноутбуков.

Он также заверил, что ноутбуки «Горизонт» внимательно изучили некие эксперты и заявили, что они соответствуют «всем мировым стандартам». А еще глава холдинга похвалился, что его предприятие запатентовало новый символ — «букву Н».

Про «особенные фишки» компьютера можно почитать по ссылке.

Напомним, впервые этот ноутбук презентовал Александр Лукашенко 1 сентября на встрече со школьниками. Он заявил, что «умным людям» поставили задачу «пошататься» по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер».

Он признался, что «в нем сегодня около 12% белорусского» и пообещал, что к концу года «будет 30%».