В Минсвязи рекомендовали белорусам установить приложение, чтобы улучшить качество мобильной связи. Как?

Опубликовано: 04.05.2023 15:16 , Обновлено: 04.05.2023

Министр связи Беларуси Константин Шульган заявил 4 мая, что в стране запустили проект "Хваля", который должен помочь улучшить мобильную связь. Но для этого белорусам рекомендовали установить приложение.

Программа доступна только до телефонов на Android и помогает оценить качество не только мобильной связи, но и ТВ-эфира в любой точке Беларуси.

Приложение может оценить уровень сигнала там, где вы находитесь, измерить скорость передачи данных и отправить информацию о плохом качестве связи.

Мгновенного улучшения, как вы понимаете, не произойдет. В Минсвязи заверили, что полученные данные будут учитываться операторами при проектировании и строительстве сетей сотовой подвижной электросвязи.

Само приложение можно найти в Google Play Market.