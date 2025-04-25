Генпрокуратура РФ арестовала активы издателя «Мира танков» и «Мира кораблей». Что ответили в Lesta Games?

Опубликовано: 25.04.2025 11:00 , Обновлено: 25.04.2025

Российские суды наложили арест на три основных юридических лица разработчика и издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — компании «Леста Игры». Как следует из данных базы Федеральной службы судебных приставов РФ и сообщений российских СМИ, инициатором иска выступила Генеральная прокуратура России. Сама «Леста» заявляет, что «ничего не нарушила», но о причинах претензий со стороны надзорного ведомства пока ничего неизвестно.

Арест, по данным российской ФССП, наложил, по разным данным, 17 или 22 апреля Таганский районный суд на:

ООО «Леста» (головное юрлицо с петербургской пропиской)

ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается изданием игр, также основной учредитель ООО «Леста»)

ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис)

В самой компании прокомментировали ситуацию весьма сдержанно, заявив в своём Telegram-канале, что руководство «в курсе ситуации и проблема решается», сообщило издание «Деловой Петербург».

«Компания ведёт работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — заверили в «Лесте», добавляя, что все рабочие процессы идут «в стандартном режиме» и компании оказывают «полное содействие» правоохранителям.

Напомним, «Леста Игры» — это бывшее российское подразделение компании с белорусскими корнями Wargaming, получившей мировую известность благодаря World of Tanks.

В апреле 2022 года Wargaming (чей головной офис давно на Кипре) объявил об уходе из России и Беларуси и передал свой бизнес в этих странах петербургской студии «Леста», которой тогда руководил Малик Хатажаев (он получил 99% российского бизнеса).

Сам Wargaming не раз поддерживал Украину, в том числе через сборы средств в своих играх. «Леста» же позиционирует себя как компания «вне политики», фокусирующаяся на оперировании переименованных («Мир танков», «Мир кораблей») игр в РФ и РБ.

Владельцем «Лесты» сейчас числится Малик Хатажаев, хотя была и сложная схема с временным переоформлением на гонконгскую компанию и возвратом активов Хатажаеву в октябре 2024 года. Это объясняли «приоритетностью российского рынка».

Белорусский центр разработки «Лесты» — минская компания «Гейм Стрим» (резидент ПВТ, более 800 сотрудников) — продолжает заниматься разработкой этих игр, отметило издание Office Life.

Недавно российская компания отчитывалась о рекордной выручке за 2024 год (порядка 25-35 млрд рос. руб. по разным юрлицам и данным) и прибыли (хотя чистая прибыль у некоторых юрлиц снизилась по сравнению с 2023 г.).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что у белорусского сооснователя Wargaming также могли возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

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