Гендиректор Google пообещал увеличить ВВП Польши на 8%. Это как?

Опубликовано: 14.02.2025 11:19 , Обновлено: 14.02.2025

Генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи встретился в Польше с премьер-министром этой страны Дональдом Туском. По итогам встречи Гендиректор Google объявил о подписании нового меморандума, реализация которого, по его словам, позволит увеличить ВВП Польши на 8%.

«Сегодня мы объявляем о подписании нового меморандума об использовании искусственного интеллекта в энергетике, кибербезопасности и других областях, что, как ожидается, увеличит ВВП Польши на 8%», - заявил Сундар Пичаи.

Он также объявил о программе обучения, которая в конечном итоге охватит около миллиона поляков. Генеральный директор Google подчеркнул, что эти программы обучения цифровым навыкам рассчитаны на ближайшие 5 лет.

«На эти цели мы выделили 5 миллионов долларов. Я очень рад этому сотрудничеству», - процитировало его слова польское издание Onet.

В свою очередь премьер-министр Польши объявил о расширении инвестиционного участия Google в стране. По словам Дональда Туска, это окажет положительное влияние не только на экономику Польши, но и на безопасность.

Microsoft планирует объявить о крупных инвестициях в Польше

Кроме того, как сообщило польское издание Business Insider, ссылаясь на собственные неназванные источники, в Варшаве 17 февраля должна пройти встреча премьер-министра Польши и вице-президента Microsoft Брэда Смита.

Журналисты издания предположили, что Microsoft, вероятно, объявит о крупных инвестициях в Польше, связанных с обработкой данных в «облаке», что, по их данным, оценивается в несколько миллиардов злотых.

Ранее Telegraf.news сообщал, что компания Alphabet, материнская компания технологического гиганта Google, обновила свою этическую политику в отношении искусственного интеллекта (ИИ). Если раньше компания публично брала на себя обязательство не использовать эти технологии для разработки оружия или систем наблюдения, то в новой редакции документа такой пункт отсутствует.

Google отказался от обещания не использовать ИИ для создания оружия и систем наблюдения