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Опубликовано: 24.04.2025 16:51 , Обновлено: 24.04.2025

Google, похоже, решил отметить 20-летие с момента загрузки первого видео на YouTube изменением дизайна веб-плеера. Спустя почти десятилетие использования привычного интерфейса, компания начала выкатывать некоторым пользователям новую версию, которая меняет расположение кнопок и, скорее всего, убирает некоторые функции. Реакция пользователей оказалась при этом довольно негативной.

Новый дизайн, которым поделился один из пользователей Reddit (получивший его на втором аккаунте, но не на основном — типичное A/B-тестирование), такой:

Кнопки-«пилюли» . Все основные элементы управления (Play/Pause, Следующее видео, таймкод, главы) теперь заключены в отдельные овальные блоки («пилюли»).

. Все основные элементы управления (Play/Pause, Следующее видео, таймкод, главы) теперь заключены в отдельные овальные блоки («пилюли»). Громкость уехала . Ползунок громкости переместился с левой стороны на правую, приютившись в одной «пилюле» с кнопками настроек, субтитров и режимов просмотра.

. Ползунок громкости переместился с левой стороны на правую, приютившись в одной «пилюле» с кнопками настроек, субтитров и режимов просмотра. Нет градиента . Исчезла полупрозрачная чёрная градиентная подложка внизу плеера, уступив место непрозрачным кнопкам, что, по мнению некоторых, улучшило читаемость и дало более чистый вид видео.

Но гнев пользователей вызвал не столько новый вид кнопок, сколько исчезновение, по их словам, важной функции — возможности регулировать громкость с помощью колёсика мыши (просто наведя на ползунок) или клавишами «вверх»/«вниз», отметило издание Android Authority, ссылаясь на отзывы.

Хотя пользователь Reddit, первым поделившийся скриншотами, написал, что ему новый интерфейс нравится, большинство комментаторов пришли в ярость:

«Почему это лучше? Увеличивается высота элементов управления, уменьшается пространство для просмотра, добавляются ненужные фоны для кнопок и глупые „пилюли“. Где громкость!?», — возмутился пользователь.

«Вам не надоело, что вас заразили Apple?» — риторически спросил комментатор, намекая, что дизайн напоминает решения конкурента.

При этом нашлись и те, кто с удивлением узнал, что оказывается, раньше можно было регулировать громкость колёсиком или стрелками.

«Не удивлюсь, если они избавились от этого, потому что почти никто об этом не знал!» — предположил один из комментаторов.

Поскольку это тестирование, далеко не все пользователи прямо сейчас видят новый дизайн. Google пока никак не комментировал ни сам редизайн, ни претензии к нему. Будет ли он внедрён повсеместно или компания учтёт негативную реакцию и откатится к прежнему варианту — неизвестно.

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