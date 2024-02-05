"И как теперь оставлять его на подзарядке" — Горящий робот-пылесос набрал 37 млн просмотров. За что в TikTok осудили девушку?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2024 14:33 , Обновлено: 15.11.2024

В TikTok появилось видео, на котором видно, как девушка выносит на улицу горящий робот-пылесос. Всего за две недели ролик набрал 37,5 миллионов просмотров, почти 1 млн лайков и тысячи комментариев. Пользователи разделились на несколько лагерей: одни посоревновались в остроумии, а другие осудили владелицу техники за одно действие. Что пошло не так?

“Почему я улыбаюсь [на видео]? Я в панике” — рассказала сама девушка. На кадрах видно, как она вынесла пылесос во двор, а затем потушила его водой.

Именно за последнее ее и осудили некоторые комментаторы:

“Полить пылающую технику водой — гениально”;

“Накрыть полотенцем-нет, залить водой электронику - да?”;

“Заливать что угодно горящее и с аккумулятором ???”;

“Сюжет если бы он рванул: ???”;

“Ну да, там же нет аккумулятора, который может так бахнуть, что без руки останешься”.

Один из пользователей задался вопросом: “И как теперь оставлять его на подзарядке и думать, что он начнет гореть во время уборки”. Другой написал: “Еще одна фобия открыта”.

Также многие поделились, что думали, что пылесос поедет обратно в дом.

Кроме того, в комментариях было много шуток типа: “Сгорел на работе”, “У него выгорание, дайте ему отдохнуть”.