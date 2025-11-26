Гайдукевич рассказал, почему пользуется не белорусским смартфоном: «Что хотим, то и будем»

Опубликовано: 26.11.2025 19:28 , Обновлено: 26.11.2025

Белорусский депутат нижней палаты Парламента Олег Гайдукевич объяснил, почему пользуется не белорусским или российским телефоном. По его словам, такие претензии он увидел в соцсетях.

«Мне там, помню, в комментариях написали: “Вот вы там пользуетесь телефоном не белорусским, не российским”. Я ответил, как я думаю: мой дед на немецком танке доехал до Берлина. Значит, это не помешало победить», — заявил он.

По его словам, против него Запад ведёт войну, и он будет использовать то, что захочет.

«Что хотим, то и будем брать. И что хотим, должны использовать. Какие международные суды? Вы в отношении нас войну ведёте? По всем сферам, по всем фронтам, и вы надеетесь, что мы не заберём какую-то технологию? Что надо, то и будем использовать», — заявил он в эфире российского СМИ «Спутник».

Он обвинил западные страны в том, что они «всё разворовали и украли, значит, после развала СССР» и «вывезли отсюда сколько всего», не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Гайдукевич заявил, что считает необходимым «брать, использовать, копировать» на Западе и «ни с кем не церемониться».

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от чиновников рационально пользоваться мобильными телефонами и обеспечить кибербезопасность за счёт отказа от тотальной цифровизации.

По мнению Лукашенко, в отличие от мобильной связи, если чиновники будут пользоваться проводными телефонами, их разговор «точно на серверах в Канаде или США» не окажется.

«В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают всё, что у вас происходит. Включён, отключён — неважно», — заявил Лукашенко.

Лукашенко потребовал от чиновников пользоваться проводными телефонами и составлять бумажные отчеты