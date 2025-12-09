Евросоюз возбудил дело против искусственного интеллекта Google

Опубликовано: 09.12.2025 14:04 , Обновлено: 09.12.2025

Европейская комиссия во вторник, 9 декабря, объявила о начале антимонопольного производства в отношении компании Google. Её заподозрили в нарушении правил ЕС о конкуренции и использовании контента интернет-издателей и материалов, размещенных на платформе YouTube, для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ).

Еврокомиссия, выступающая в качестве антимонопольного органа ЕС, выразила обеспокоенность тем, что Google может использовать онлайн-контент издателей, не выплачивая им за это адекватную компенсацию.

Кроме того, у интернет-ресурсов, как и у авторов видео на популярной платформе YouTube, по сути, нет никакой возможности наложить запрет на использование своего контента в качестве материала для обучения ИИ (впрочем, в условиях, прописанных YouTube для пользователей платформы, чётко указано, что конкурирующим компаниям, создающим модели искусственного интеллекта, запрещается использовать их контент для обучения собственных моделей ИИ).

Выразив обеспокоенность по этому поводу, Еврокомиссия начала официальное расследование, в ходе которого специалистам предстоит установить, не злоупотребляет ли Google своим “доминирующим положением на рынке”, не навязывает ли она “несправедливые условия” издателям и создателям интернет-контента, а также не предоставляет ли она себе самой “привилегированный доступ” к материалам, используемым при разработке ИИ-инструментов. По мнению Еврокомиссии, это может поставить конкурирующие модели ИИ в невыгодное положение.

Еврокомиссии также предстоит выяснить, в какой степени компания Google использует контент онлайн-издателей для предоставления своих услуг на базе искусственного интеллекта, таких как AI Overviews и AI Mode.

Американскому технологическому гиганту грозит штраф до 10% от суммарного годового дохода компании, если его признают виновным в нарушении антимонопольных правил ЕС.

На прошлой неделе Европейская комиссия начала расследование планов Meta по блокировке конкурентов на базе искусственного интеллекта в своей системе обмена сообщениями WhatsApp, что подчеркивает усиление контроля со стороны регулирующих органов в этой области.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года компания Alphabet, материнская компания технологического гиганта Google, обновила свою этическую политику в отношении искусственного интеллекта (ИИ). Если раньше компания публично брала на себя обязательство не использовать эти технологии для разработки оружия или систем наблюдения, то в новой редакции документа такой пункт отсутствует.

Google отказался от обещания не использовать ИИ для создания оружия и систем наблюдения