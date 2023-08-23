Эту ошибку допускали все? Apple предупредила владельцев iPhone об опасности пожара

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Опубликовано: 23.08.2023 08:29 , Обновлено: 23.08.2023

В компании Apple предупредили о ситуации, когда iPhone может загореться.

По словам специалистов, опасно заряжать устройство в постели, особенно, если хозяин при этом спит рядом. Дело в том, что длительная зарядка может привести к перегреву устройства и к угрозе возгорания постельного белья. Поэтому смартфон советуют заряжать на негорючей поверхности.

«Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone, или другого имущества», - говорится в обновлённых правилах безопасности Apple.

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В сети много видео, как батареи телефонов взрываются и загораются во время зарядки.

Например, в США заряжающийся iPhone взорвался и загорелся в доме, пока пара и их пятеро детей спали.

Как правильно заряжать iPhone

Производитель рекомендует заряжать устройство исключительно их фирменными блоками питания и кабелями. Впрочем, если у вас нет такового, то опыт пользователей показывает, что не испортит “айфон” и блок питания от других известных, сертифицированных производителей (не “ноунейм”). Перед тем, как подключить устройство к зарядке убедитесь, что кабель не имеет повреждений. Для безопасности и предотвращения возгорания, о чем шла речь в этой статье, не кладите устройство во время зарядки на белье. Опытные пользователи не рекомендуют допускать полной разрядки аккумулятора, равно как и 100%-ой его зарядки (рекомендуется заряжать до 90%).

Ранее Телеграф писал о том, что в Кремле чиновников попросили избавиться от своих iPhone. Правда, по другой причине:

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