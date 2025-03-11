"Было затрачено много ресурсов" - Маск заявил о массированной кибератаке на соцсеть Х

Опубликовано: 11.03.2025 07:53 , Обновлено: 11.03.2025

Пользователи соцсети X (бывшего Twitter) вечером 10 марта массово начали сообщать о проблемах в работе соцсети. Её владелец - американский миллиардер Илон Маск - признал проблему, заявив о массированной кибератаке.

По данным профильного сайта DownDetector, который регистрирует проблемы с доступом к интернет-ресурсам и сбои в работе мобильных приложений в режиме реального времени, нынешний сбой Х носил глобальный характер. В 58% случаях пользователи, заявившие о проблеме с доступом к сети, жаловались на неработающее приложение, в 31% - на невозможность зайти в соцсеть через браузер на компьютере. Ещё 11% пользователей пожаловались на проблемы, возникшие при подключении к серверу.

По словам самого Илона Маска, на соцсеть велась массированная кибератака. При этом он подчеркнул, что атакам соцсеть “подвергается каждый день”, но эту отличало то, что на неё, по словам Маска, “было затрачено много ресурсов”.

“За ней стоит или большая скоординированная группа и/или страна”, - предположил Маск.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 6 марта компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела второе неудачное испытание с начала года. Их сверхтяжёлый космический корабль Starship взорвался в космосе через несколько минут после запуска со стартовой площадки в Техасе, США. Из-за угрозы падения обломков взорвавшейся ракеты, за которым многие американцы наблюдали своими глазами, пришлось частично закрывать воздушное пространство над Карибским морем.

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