Будут ли в Беларуси блокировать YouTube. Новый глава Мининформа озвучил официальную позицию

Опубликовано: 09.04.2026 14:19 , Обновлено: 09.04.2026

Новый министр информации Беларуси Дмитрий Жук сразу же после своего назначения ответил на самый актуальный вопрос, волнующий большинство белорусов последние дни: планируют ли власти блокировать самый популярный в Беларуси видеосервис YouTube? Такое предложение зазвучало из разных источников после недавнего с платформы каналов крупных государственных СМИ.

Судя по официальной позиции нового главы Мининформа, в ближайшее время блокировки YouTube белорусам опасаться не стоит. Дмитрий Жук подчеркнул, что любое решение, которое предполагает запрет какого-то ресурса, должно быть “чётко продумано” с точки зрения возможных последствий, а также быть “целесообразным и эффективным”.

“Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать. Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно”, - заявил новый министр, сославшись на позицию главы государства.

Он, по словам Жука, “не сторонник запретов”, поэтому глава Мининформа предложил искать “иные механизмы взаимоотношения” с такими крупными игроками мирового медиапространства, как YouTube и популярные соцсети.

При этом сам факт удаления каналов трёх государственных белорусских СМИ (речь о каналах ОНТ, СТВ и БЕЛТА) Жук назвал примером жёсткой информационной войн без правил.

“И одна из задач - не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории - на том же YouTube, в Instagram”, - высказал свою позицию Жук.

Своей главной задачей, как нового руководителя профильного ведомства, чиновник назвал, в числе прочего, защиту белорусского рынка от “информационного вторжения негативных трендов, которые противоестественны морали белорусов”, передало госагентство БЕЛТА.

В свою очередь Александр Лукашенко, комментируя блокировку каналов госСМИ в YouTube, назвал её “недобросовестным” шагом со стороны противников Беларуси в “войне на идеологическом фронте”. Президент заявил, что Беларусь “будет пока воевать”, но намекнул, что на этом направлении “у нас не всё хорошо здесь”, назвав эту проблему “темой” для его собственной Администрации.

Напомним, компания Google не предоставила официальных разъяснений, почему заблокировала каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ. После этого инцидента некоторые эксперты заговорили о том, что белорусские власти могут пойти по пути России, которая начала замедлять и блокировать популярный видеосервис именно после удаления государственных каналов.

YouTube внезапно удалил каналы БелТА, ОНТ и СТВ