YouTube внезапно удалил каналы БелТА, ОНТ и СТВ
Самый популярный в мире видеосервис YouTube 3 апреля удалил государственные YouTube-каналы Беларуси (БелТА, ОНТ, СТВ). При этом УП «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) под санкциями США не находится.
Как сообщило БелТА, компания Google не предоставила разъяснений случившегося. А на хостинге появились каналы, которые имитируют удаленные.
«Если вам попадется канал с таким же названием, знайте — это клон. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам», — попросили в госагентстве.
Замедление и блокировки YouTube в соседней России начались после удаления государственных каналов. Однако в Министерстве информации Беларуси (Мининформе) пока сдержанно прокомментировали случившееся.
«Министерство информации Республики Беларусь негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования», — говорится в заявлении ведомства.