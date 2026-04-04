YouTube внезапно удалил каналы БелТА, ОНТ и СТВ

Опубликовано: 04.04.2026 08:07 , Обновлено: 04.04.2026

Самый популярный в мире видеосервис YouTube 3 апреля удалил государственные YouTube-каналы Беларуси (БелТА, ОНТ, СТВ). При этом УП «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) под санкциями США не находится.

Как сообщило БелТА, компания Google не предоставила разъяснений случившегося. А на хостинге появились каналы, которые имитируют удаленные.

«Если вам попадется канал с таким же названием, знайте — это клон. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам», — попросили в госагентстве.

Замедление и блокировки YouTube в соседней России начались после удаления государственных каналов. Однако в Министерстве информации Беларуси (Мининформе) пока сдержанно прокомментировали случившееся.