Бренд российских телефонов решил теперь назвать себя «эстонским»

Опубликовано: 26.10.2022 10:13 , Обновлено: 26.10.2022

Российский бренд телефонов китайской сборки Inoi («Иной») ушел из России и назвал себя «эстонским». Об этом сообщили в газете «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Бренд принадлежал бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group Сергею Фомину. По информации издания, компания ушла из страны. При этом ее представитель отказался давать комментарии по этому поводу в России, потому что «компания эстонская».

Тем временем с сайта Inoi исчезли регионы Россия и Беларусь. Вместо них используют флаг СНГ.

Впрочем, телефоны бренда все еще есть в российских магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн», отметил «Коммерсант». Но там также не ответили на вопросы об уходе компании.

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ООО «Иной» (INOI LLC) — компания-производитель бытовой электроники, специализирующаяся на разработке и выпуске бюджетных смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Свой первый смартфон, INOI R7, компания представила на всемирной выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. Устройство было разработано на российской операционной системе Sailfish Mobile OS RUS и предназначалось для корпоративного сегмента.

В 2018 году компания выпустила широкую линейку кнопочных телефонов и смартфонов на операционной системе Android.

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Кстати, в конце июля стало известно, что китайский производитель смартфонов Honor (ранее принадлежал компании Huawei) приостановил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в одном из дистрибуторов электроники и телекомрынке, близкий к крупному оператору. Так, оба собеседника утверждают, что компания прекратила поставлять устройства в РФ еще в марте.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что компания Apple провела презентацию новейших iPhone 14, а также Apple Watch и Airpods Pro 2. Однако официальный продавец продукции в Беларуси сообщил, что в нашей стране их продавать не будут. Хотя, возможно, смартфоны поступят из России, куда завозить их планируют по принципу «параллельного импорта».

Новость Телеграф