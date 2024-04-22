Белтелеком запустил вещание телеканала со стриптизом. Какие ещё новинки в ZALA?

Опубликовано: 22.04.2024 20:35 , Обновлено: 05.07.2024

В Белтелекоме сообщили, что в ZALA с 22 апреля появились новые телеканалы. Правда, речь идёт о тестовом вещании.

Так, в пакете «Ночной», расширенных пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA на 161 кнопке началась трансляция телеканала CANDY.

[inf]Как описывают телеканал сами создатели CANDY (“Конфетка”), он полностью посвящен “такому красивому и сексуальному искусству как стриптиз”. При этом на телеканале уверяют, что “сюжеты Candy это не просто красивая эротика, это своеобразные мини-фильмы, каждый со своей драматургией”. Чтобы это ни значило. [/inf]

Также в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA появились развлекательный телеканал TERRA HD (кнопка 78) и музыкальный канал BRIDGE TV DELUXE (кнопка 87).

Ранее Telegraf.news писал, что национальный оператор услуг электросвязи «Белтелеком» объявил о том, что с 16 апреля 2024 года повысит ряд тарифов для физических и юридических лиц “с целью недопущения убыточности оказания услуг”. Посмотрели, какие тарифы будут действовать уже на следующей неделе на услуги телефонной связи, интернета, “Умного дома” и популярные пакеты услуг.

«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги с 16 апреля «для недопущения убыточности»