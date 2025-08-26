«Белтелеком» запустил новый тариф интернета на 100 Мбит/с по «социальной» цене
Компания «Белтелеком» объявила о расширении линейки социальных тарифных планов byfly. С 25 августа для подключения стал доступен новый тариф «Социальный анлим 100».
Он предоставляет нелимитируемый доступ в интернет со скоростью приёма до 100 Мбит/с и передачи данных до 50 Мбит/с. Стоимость тарифного плана составляет 24,5 рубля в месяц . Подключение возможно для абонентов, использующих технологию GPON.
Но воспользоваться предложением могут не все желающие, а только определённые категории:
- инвалиды всех групп,
- многодетные семьи,
- семьи с детьми-инвалидами до 18 лет,
- ветераны ВОВ,
- воины-интернационалисты,
- детские дома семейного типа
- и другие.
[inf]С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке.[/inf]
Для подключения необходимо предоставить документы, подтверждающие льготный статус.
Новый тариф дополнил уже существующую социальную линейку, в которой есть планы «Социальный анлим 25» за 16,25 рубля и «Социальный анлим 50» за 18,50 рубля.
Новый социальный тариф на 100 Мбит/с стоит дешевле, чем обычный тариф byfly для всех «Рекорд 50 new» со скоростью до 50 Мбит/с, цена которого составляет 27 рублей.
Отдельного тарифа byfly со скоростью 100 Мбит/с для всех абонентов нет, такая скорость доступна в составе пакетных предложений «ЯСНА 100», включающих интернет, ТВ и телефонную связь, по цене от 41,5 рубля.
Сменить текущий тариф на новый или перейти с него на некоторые другие планы можно через приложение «Мой Белтелеком» или личный кабинет. В остальных случаях, как уточнили в компании, потребуется визит в офис продаж.
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