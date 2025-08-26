«Белтелеком» запустил новый тариф интернета на 100 Мбит/с по «социальной» цене

Опубликовано: 26.08.2025 11:34 , Обновлено: 26.08.2025

Компания «Белтелеком» объявила о расширении линейки социальных тарифных планов byfly. С 25 августа для подключения стал доступен новый тариф «Социальный анлим 100».

Он предоставляет нелимитируемый доступ в интернет со скоростью приёма до 100 Мбит/с и передачи данных до 50 Мбит/с. Стоимость тарифного плана составляет 24,5 рубля в месяц . Подключение возможно для абонентов, использующих технологию GPON.

Но воспользоваться предложением могут не все желающие, а только определённые категории:

инвалиды всех групп,

многодетные семьи,

семьи с детьми-инвалидами до 18 лет,

ветераны ВОВ,

воины-интернационалисты,

детские дома семейного типа

и другие.

[inf]С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Для подключения необходимо предоставить документы, подтверждающие льготный статус.

Новый тариф дополнил уже существующую социальную линейку, в которой есть планы «Социальный анлим 25» за 16,25 рубля и «Социальный анлим 50» за 18,50 рубля.

Новый социальный тариф на 100 Мбит/с стоит дешевле, чем обычный тариф byfly для всех «Рекорд 50 new» со скоростью до 50 Мбит/с, цена которого составляет 27 рублей.

Отдельного тарифа byfly со скоростью 100 Мбит/с для всех абонентов нет, такая скорость доступна в составе пакетных предложений «ЯСНА 100», включающих интернет, ТВ и телефонную связь, по цене от 41,5 рубля.

Сменить текущий тариф на новый или перейти с него на некоторые другие планы можно через приложение «Мой Белтелеком» или личный кабинет. В остальных случаях, как уточнили в компании, потребуется визит в офис продаж.

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