Telegraf.news
ru

«Белтелеком» снизил цены на звонки в три страны ЕС. Звонки в ещё 14 стран подорожают

«Белтелеком» снизил цены на звонки в три страны ЕС. Звонки в ещё 14 стран подорожают
Подпишитесь на Телеграф:

РУП «Белтелеком» пересмотрело свои тарифные зоны по международным звонкам. В результате со следующей недели для белорусов подешевеют звонки в три государства Европейского союза (ЕС), но одновременно с этим звонки сразу в 14 стран мира, наоборот, подорожают.

Сами тарифы на международные звонки для абонентов “Белтелекома” останутся неизменными, однако со следующего понедельника, 16 марта, распределение стран по тарифным зона несколько поменяется, из-за чего звонки в отдельные страны станут дешевле обычного, а в другие, наоборот, дороже.

Так, на более выгодные для звонящих тарифы решили перевести Грецию, Ирландию и Испанию - со следующей недели эти страны будут относиться к зоне Европа II (сейчас - к более дорогой зоне Европа III).

А вот в более дорогостоящие тарифные зоны перевели сразу 14 стран:

  1. Узбекистан,

  2. Анголу,

  3. Белиз,

  4. Ботсвану,

  5. Гану,

  6. Гондурас,

  7. Ирак,

  8. Мозамбик,

  9. Никарагуа,

  10. Палестину,

  11. Судан,

  12. Эквадор,

  13. Эритрею,

  14. Эфиопию.

Напомним, недавно Совмин ввёл для белорусских мобильных операторов лимит по задолженности абонентов - в 5 базовых величин (225 рублей). Теперь больше этой суммы у белорусов не может быть задолженность на счёте мобильного оператора. Впрочем, сумму лимита, как оказалось, можно скорректировать.

Белорусам разрешили менять лимит задолженности сотовым операторам — Залесский

Темы: