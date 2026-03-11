«Белтелеком» снизил цены на звонки в три страны ЕС. Звонки в ещё 14 стран подорожают
РУП «Белтелеком» пересмотрело свои тарифные зоны по международным звонкам. В результате со следующей недели для белорусов подешевеют звонки в три государства Европейского союза (ЕС), но одновременно с этим звонки сразу в 14 стран мира, наоборот, подорожают.
Сами тарифы на международные звонки для абонентов “Белтелекома” останутся неизменными, однако со следующего понедельника, 16 марта, распределение стран по тарифным зона несколько поменяется, из-за чего звонки в отдельные страны станут дешевле обычного, а в другие, наоборот, дороже.
Так, на более выгодные для звонящих тарифы решили перевести Грецию, Ирландию и Испанию - со следующей недели эти страны будут относиться к зоне Европа II (сейчас - к более дорогой зоне Европа III).
А вот в более дорогостоящие тарифные зоны перевели сразу 14 стран:
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Узбекистан,
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Анголу,
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Белиз,
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Ботсвану,
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Гану,
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Гондурас,
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Ирак,
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Мозамбик,
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Никарагуа,
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Палестину,
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Судан,
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Эквадор,
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Эритрею,
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Эфиопию.
Напомним, недавно Совмин ввёл для белорусских мобильных операторов лимит по задолженности абонентов - в 5 базовых величин (225 рублей). Теперь больше этой суммы у белорусов не может быть задолженность на счёте мобильного оператора. Впрочем, сумму лимита, как оказалось, можно скорректировать.
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