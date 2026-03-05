Белорусам разрешили менять лимит задолженности сотовым операторам - Залесский

Опубликовано: 05.03.2026 18:27 , Обновлено: 05.03.2026

Министр связи Беларуси Кирилл Залесский прокомментировал принятое Совмином постановление, которое устанавливает лимит в 5 базовых величин (225 рублей), больше которого у белорусов не может быть задолженность на счёте мобильного оператора.

По словам чиновника, этот порог установлен по умолчанию для всех абонентов, но любой желающий может написать заявление и изменить лимит. Менять можно и в сторону увлечения, и снижения.

Глава Минсвязи пояснил, что столь полезное ограничение ввели после достаточно частых жалоб белоусов на случайный расход на счёте.

«Рекордные зафиксированные суммы достигали 4300-4500 белорусских рублей. После этого абонентам приходилось доказывать, что это случайность, техническая ошибка или что телефон не включался. Чтобы исключить подобные ситуации, вводится лимит, при желании абонент может обратиться к оператору и изменить этот порог», - уточнил Кирилл Залесский .

Но пока же после достижения лимита оператор не вправе формировать задолженность ниже минус 225 рублей и, соответственно, не может предъявлять абоненту финансовые претензии сверх этой суммы. Судя по всему, теперь мобильные компании будут просто отключать связь при достижении лимита на балансе.