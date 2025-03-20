Белтелеком предупредил жителей 4 областей об отсутствии ТВ-сигнала 25 и 26 марта. ZALA работать будет?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 20.03.2025 19:56 , Обновлено: 24.03.2025

«Белтелеком» анонсировал проведение технических работ на сети эфирного телевидения и радиовещания 25 и 26 марта, которые затронут жителей четырёх областей Беларуси. Вещание ZALA продолжится в штатном режиме?

[info_b]Согласно обновлённому графику технических работ на сетях связи “Белтелекома”, 25 марта плановые работы, при которых могут отсутствовать услуги сети передачи данных, будут проводиться в Гродно и Березовском районе Брестской области, а на 26 марта запланированы различные техработы во всех областях Беларуси, включая столицу.

Где и какие именно работы будут вестись специалистами “Белтелекома” в эти и другие дни марта, можно подробнее узнать по ссылке. [/info_b]

25 марта с 9:15 до 15:00 в Октябрьском, Петриковском, Калинковичском и Светлогорском районах Гомельской области , а также в Глусском районе Могилёвской области может отсутствовать приём обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ от АРТПС Волосовичи.

26 марта с 9:15 до 16:15 в Минском, Молодечненском, Воложинском и Вилейском районах Минской области , а также в Сморгонском районе Гродненской области может отсутствовать приём от АРТПС Молодечно обязательного общедоступного пакета, коммерческого эфирного цифрового ТВ, а также:

МКТВ

«Первый национальный канал Белорусского радио»

«Молодечно ФМ»

«Новое радио»

«Минская волна»

«Легенды ФМ»

«Радио МИР».

В «Белтелекоме» подчеркнули, что работы не затронут интерактивное телевидение ZALA — оно продолжит работать без перебоев. Компания пообещала возобновить вещание ранее указанного срока в случае досрочного завершения работ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о новых «суперскоростных» тарифах от госпредприятия связи. Также мы рассказали, как пытались узнать их стоимость.

Белтелеком стал звонить белорусам и предлагать «суперскоростные» тарифы. Сколько просят в месяц?