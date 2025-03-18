Белтелеком предупредил жителей 10 районов об отсутствии ТВ-сигнала 19 марта

Опубликовано: 18.03.2025 15:57 , Обновлено: 18.03.2025

Во вторник, 19 марта, в нескольких районах Минской области и одном районе Могилёвской временно не будет работать эфирное телевидение и радио. Как предупредил «Белтелеком», это связано с проведением плановых работ на сети.

С 9:00 до 16:00 из-за работ на АРТПС Радошковичи не будет приёма обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ в Молодечненском, Вилейском, Логойском, Минском и Воложинском районах.

В это же время, с 9:00 до 16:00 , из-за работ на АРТПС Гребёнка , такие же проблемы с приёмом сигнала возникнут в Минском, Червенском, Березинском, Смолевичском и Пуховичском районах Минской области, а также в Осиповичском районе Могилёвской области.

«Белтелеком» пообещал возобновить вещание раньше, если работы завершатся досрочно.

Важно отметить, что профилактика не затронет абонентов интерактивного телевидения ZALA .

«Белтелеком» 10 марта начал вещание одного тестового «премиального» телеканала в некоторых своих пакетах и прекратил показывать два других. Журналист Telegraf.news узнал, какую «роскошь» предлагают на появившемся канале.

Белтелеком начал вещание «премиального» телеканала и убрал 2 российских