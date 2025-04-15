"Белтелеком" предупредил о проблемах с доступом к "отдельным" сайтам. Из-за чего?

Опубликовано: 15.04.2025 20:38 , Обновлено: 15.04.2025

"Белтелеком" 15 апреля предупредил о возможных проблемах с доступам к "отдельным ресурсам" в интернете. Государственный оператор связи назвал причину.

“15.04.2025 в связи с повреждением на сети партнера возможны затруднения с доступом к отдельным ресурсам сети Интернет”, - [link href=“https://beltelecom.by/news/main/vnimaniyu-abonentov-15042025-povrezhdenie-na-inoterritorii” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в сообщении на сайте “Белтелекома”.

С доступом к каким конкретно сайтам возможны проблемы и когда они исчезнут, там не уточнили. Больше никаких подробностей оператор не сообщил, но принес “извинения за доставленные неудобства”.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” в конце марта объявил о повышении тарифов для физических и юридических лиц. Оператор сообщил, что повышение не затронет наиболее популярные услуги, такие как домашний интернет byfly и пакеты услуг электросвязи (линейка «Ясна»).

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