«Белтелеком» предупредил о перебоях в работе этой услуги. Что нужно будет обновить?

Опубликовано: 11.11.2024 19:14 , Обновлено: 11.11.2024

"Белтелеком" предупредил о плановых работах на оборудовании услуги "Видеоконтроль". По информации оператора, на протяжении 9 часов возможны "кратковременные перебои" в доступе к сервисам услуги.

Так, работы запланировали провести с 23:00 11 ноября до 08:00 12 ноября . Собственно, в это время и ожидаются перебои.

В “Белтелекоме” также сообщили, что после завершения этих работ пользователям “Видеоконтроля” нужно будет обновить его мобильную версию и/или приложение для персонального компьютера (ПК) «Белтелеком. Видеоконтроль».

[info_b]Скачать актуальную версию приложения для персонального компьютера можно здесь. По всем вопросам можно обращаться по телефону 123.[/info_b]

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о “Видеоконтроле”. Так, услуга позволит наблюдать за происходящим дома в режиме реального времени и, как заверили в “Белтелекоме”, благодаря этому “вовремя реагировать на любые ситуации”. По информации оператора, смотреть видео можно с помощью приложения для компьютеров, планшетов и мобильных телефонов с операционной системой Android или iOS.

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