Белтелеком предложил белорусам следить за детьми с помощью видеокамер. Это как?
В Белтелекоме напомнили белорусам об услуге, которая позволяет следить за детьми с помощью камер. Как работает?
Так, в телеграм-канале “Яснае TV” (телевизионный канал Белтелекома), появился пост для родителей, которые “уходят надолго”, а их дети “остаются дома одни без присмотра”.
Им предложили услугу “Видеоконтроль”, которая “дает возможность наблюдать за происходящим дома в режиме реального времени и позволяет вовремя реагировать на любые ситуации”.
Как утверждают на сайте Белтелекома, такая система позволяет:
- подключится “в любой момент времени”;
- просмотреть записи из архива за 30 суток;
- осуществлять просмотр видеозаписи в режиме онлайн или в архиве “в любой точке мира”, если есть интернет.
- смотреть видео с помощью приложения как для компьютеров, так планшетов, мобильных телефонов с операционной системой Android или iOS.
Тарифы на услугу следующие:
К слову, камеры для наблюдения за своими маленькими детьми можно найти и на маркетплейсах. Они называются “видеонянями”.
Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных поступил вопрос от белоруса, который жаловался на то, что его сосед установил камеру видеонаблюдения в тамбуре многоэтажки. По его словам, мужчина сделал это таким образом, что угол обзора позволяет отслеживать действия других жильцов. Проще говоря, сосед может следить за тем, кто, куда и к кому пришёл. Эксперты ответили, законны ли такие действия.
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