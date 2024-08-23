Белтелеком предложил белорусам следить за детьми с помощью видеокамер. Это как?

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Опубликовано: 23.08.2024 11:01 , Обновлено: 23.08.2024

В Белтелекоме напомнили белорусам об услуге, которая позволяет следить за детьми с помощью камер. Как работает?

Так, в телеграм-канале “Яснае TV” (телевизионный канал Белтелекома), появился пост для родителей, которые “уходят надолго”, а их дети “остаются дома одни без присмотра”.

Им предложили услугу “Видеоконтроль”, которая “дает возможность наблюдать за происходящим дома в режиме реального времени и позволяет вовремя реагировать на любые ситуации”.

Как утверждают на сайте Белтелекома, такая система позволяет:

подключится “в любой момент времени”;

просмотреть записи из архива за 30 суток;

осуществлять просмотр видеозаписи в режиме онлайн или в архиве “в любой точке мира”, если есть интернет.

смотреть видео с помощью приложения как для компьютеров, так планшетов, мобильных телефонов с операционной системой Android или iOS.

Тарифы на услугу следующие:

К слову, камеры для наблюдения за своими маленькими детьми можно найти и на маркетплейсах. Они называются “видеонянями”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных поступил вопрос от белоруса, который жаловался на то, что его сосед установил камеру видеонаблюдения в тамбуре многоэтажки. По его словам, мужчина сделал это таким образом, что угол обзора позволяет отслеживать действия других жильцов. Проще говоря, сосед может следить за тем, кто, куда и к кому пришёл. Эксперты ответили, законны ли такие действия.

Можно ли белорусам ставить камеры в подъездах? В НЦПЗД ответили