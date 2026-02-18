Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары, купленные не только на маркетплейсе

Опубликовано: 18.02.2026 11:20 , Обновлено: 18.02.2026

Популярный маркетплейс Wildberries расширил возможности своего ресейл-сервиса. Теперь покупателям разрешается перепродавать друг другу не только те товары, которые изначально были куплены на самой площадке, а независимо от места покупки. Как всегда, есть несколько нюансов.

Специальный раздел “Ресейл” в мобильном приложении Wildberries появился ещё летом прошлого года. Там покупатели могли перепродать как новый товар, по каким-то причинам им не подошедший, так и бывший в употреблении. Главным условием было то, что товар должен был изначально быть куплен через маркетплейс.

Обкатав систему в таком тестовом режиме, компания решила расширить возможности такого C2C-сервиса (customer-to-customer) и разрешила размещать в этом разделе объявления о продаже товаров, ранее купленных и за пределами площадки Wildberries.

В остальном условия перепродажи товаров через Wildberries остались прежними:

оплата товаров проводится отдельно от других покупок на площадке,

купить товар из раздела “Ресейл” можно только по 100% предоплате,

забрать товар можно будет через пункт выдачи Wildberries.

Как и прежде, площадка ограничивает категории товаров, которые нельзя будет перепродать по такой схеме. Заперщены:

крупногабаритные товары (до 60×40×40 см),

техника,

ювелирные изделия,

фармацевтическая продукция,

продукты питания,

растения,

алкогольная продукция,

товары категории 18+.

Кстати, в Беларуси в скором времени изменятся пошлины на товары с иностранных маркетплейсов. И это хорошая новость для тех, кто не прочь сэкономить, закупаясь на популярных интернет-площадках, ведь размеры пошлины урезали втрое. Узнали, когда заработают нововведения.

В Беларуси снизили пошлины на заказы на иностранных маркетплейсах. Но не сразу