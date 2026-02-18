Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары, купленные не только на маркетплейсе
Популярный маркетплейс Wildberries расширил возможности своего ресейл-сервиса. Теперь покупателям разрешается перепродавать друг другу не только те товары, которые изначально были куплены на самой площадке, а независимо от места покупки. Как всегда, есть несколько нюансов.
Специальный раздел “Ресейл” в мобильном приложении Wildberries появился ещё летом прошлого года. Там покупатели могли перепродать как новый товар, по каким-то причинам им не подошедший, так и бывший в употреблении. Главным условием было то, что товар должен был изначально быть куплен через маркетплейс.
Обкатав систему в таком тестовом режиме, компания решила расширить возможности такого C2C-сервиса (customer-to-customer) и разрешила размещать в этом разделе объявления о продаже товаров, ранее купленных и за пределами площадки Wildberries.
В остальном условия перепродажи товаров через Wildberries остались прежними:
- оплата товаров проводится отдельно от других покупок на площадке,
- купить товар из раздела “Ресейл” можно только по 100% предоплате,
- забрать товар можно будет через пункт выдачи Wildberries.
Как и прежде, площадка ограничивает категории товаров, которые нельзя будет перепродать по такой схеме. Заперщены:
- крупногабаритные товары (до 60×40×40 см),
- техника,
- ювелирные изделия,
- фармацевтическая продукция,
- продукты питания,
- растения,
- алкогольная продукция,
- товары категории 18+.
Кстати, в Беларуси в скором времени изменятся пошлины на товары с иностранных маркетплейсов. И это хорошая новость для тех, кто не прочь сэкономить, закупаясь на популярных интернет-площадках, ведь размеры пошлины урезали втрое. Узнали, когда заработают нововведения.
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