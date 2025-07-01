Белтелеком предложил «новый уровень кинопросмотра» за 10 рублей в месяц. Что входит?

Опубликовано: 01.07.2025 17:05 , Обновлено: 01.07.2025

«Белтелеком» объявил о запуске собственного видеосервиса, который получил название «Ого!Кино». Правда, фактически это не новый самостоятельный кинотеатр, а подписка-агрегатор, объединяющая доступ сразу к четырём популярным платформам. Стоит такой «новый уровень кинопросмотра», как назвал сервис сам оператор, 9,99 рубля в месяц.

Журналисты Telegraf.news узнали, что именно входит в этот пакет. Абонентам за 10 рублей предложили доступ к каталогам следующих сервисов:

AMEDIATEKA : российский сервис, заявлены зарубежные сериалы от ведущих мировых студий, включая хиты HBO.

: российский сервис, заявлены зарубежные сериалы от ведущих мировых студий, включая хиты HBO. START : преимущественно оригинальные российские сериалы и фильмы.

: преимущественно оригинальные российские сериалы и фильмы. Иви Лайт : часть каталога фильмов и сериалов от «Иви».

: часть каталога фильмов и сериалов от «Иви». Wink Лайт : избранный контент одного из крупнейших российских кинотеатров.

Однако, как это часто бывает, есть несколько важных нюансов. Во-первых, приставка «Лайт» у двух из четырёх сервисов, как правило, означает, что пользователю будет доступен не полный, а ограниченный или базовый каталог контента этих платформ.

Во-вторых, важно учитывать технические ограничения. Согласно официальному заявлению, «Ого!Кино» доступен только на телевизорах и приставках с операционной системой Android TV. Пока нет информации о поддержке других систем или возможности просмотра в браузере и приложениях для смартфонов. Хотя приложение в том же Play Market доступно.

Для новых пользователей, пожелавших лично оценить «новый уровень кинопросмотра», «Белтелеком» пообещал 7-дневный бесплатный промопериод.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о новом облачном сервисе от «Белетелекома».

Новость Телеграф