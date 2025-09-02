«Белтелеком» добавил в своё приложение для студентов ещё один вуз

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Опубликовано: 02.09.2025 10:47 , Обновлено: 02.09.2025

В 2022 году «Белтелеком» создал мобильное приложение «Мой университет», чтобы «сделать жизнь студентов удобнее». Летом в него добавили новый вуз. Сейчас «инновационная платформа» доступна для студентов и сотрудников Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Белорусского государственного университета иностранных языков.

Как сообщил «Белтелеком», Академию управления добавили в приложение в июне. Заявленный функционал платформы «Мой университет» позволяет:

получать новости и информацию о событиях в вузе;

и информацию о событиях в вузе; использовать онлайн-сервисы , например, для заказа общежития;

, например, для заказа общежития; получать доступ к системе дистанционного обучения Moodle .

В компании не пояснили, планируется ли расширение функционала, например, интеграция в приложение собственного сервиса «Облачный диск», который можно назвать аналогом Google Drive.

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Помимо Академии управления в списке доступных вузов числится « МГЛУ », который перед началом учебного года сменил название на БГУИЯ.

Больше не МГЛУ. В Беларуси переименовали университет

Первая версия программы появилась ещё в 2022 году. Скачать приложение «Мой университет» можно в Google Play и AppStore.