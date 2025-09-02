«Белтелеком» добавил в своё приложение для студентов ещё один вуз
В 2022 году «Белтелеком» создал мобильное приложение «Мой университет», чтобы «сделать жизнь студентов удобнее». Летом в него добавили новый вуз. Сейчас «инновационная платформа» доступна для студентов и сотрудников Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Белорусского государственного университета иностранных языков.
Как сообщил «Белтелеком», Академию управления добавили в приложение в июне. Заявленный функционал платформы «Мой университет» позволяет:
- получать новости и информацию о событиях в вузе;
- использовать онлайн-сервисы , например, для заказа общежития;
- получать доступ к системе дистанционного обучения Moodle .
В компании не пояснили, планируется ли расширение функционала, например, интеграция в приложение собственного сервиса «Облачный диск», который можно назвать аналогом Google Drive.
Помимо Академии управления в списке доступных вузов числится « МГЛУ », который перед началом учебного года сменил название на БГУИЯ.
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Первая версия программы появилась ещё в 2022 году. Скачать приложение «Мой университет» можно в Google Play и AppStore.