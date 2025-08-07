Белорусы заметили в Instagram кнопку со стрелочками. Узнали, что за новая функция

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Опубликовано: 07.08.2025 18:54 , Обновлено: 07.08.2025

Некоторые белорусские пользователи Instagram заметили появление в интерфейсе новой иконки — двух стрелочек. Как оказалось, это функция «Репосты», которую социальная сеть начала внедрять по всему миру. Нововведение позволило делиться публичными постами и Reels других пользователей, размещая их в своей ленте.

Теперь под публикациями рядом с иконками «лайк», «комментировать» и «отправить» появилась новая кнопка репоста. С её помощью можно поделиться чужим постом или видео. Раньше это было возможно лишь с помощью стороннего софта.

Такой контент должен появляться в лентах подписчиков, а также сохранится в отдельной новой вкладке «Репосты» в профиле. Авторство оригинального поста всегда сохраняется и чётко указывается. В Instagram заявили, что это даст создателям контента возможность охватить ещё большую аудиторию.

Что ещё нового?

Вместе с репостами компания анонсировала и другие нововведения.

Карта друзей . Это новая функция на карте Instagram, которая позволяет делиться своим местоположением с выбранными друзьями. Функция не будет включена по умолчанию — делиться своим местоположением можно будет только по собственному желанию, выбрав, кто именно его увидит.

. Это новая функция на карте Instagram, которая позволяет делиться своим местоположением с выбранными друзьями. Функция не будет включена по умолчанию — делиться своим местоположением можно будет только по собственному желанию, выбрав, кто именно его увидит. Вкладка «Друзья» в Reels . Это отдельная лента внутри Reels, где будет показываться контент, с которым взаимодействовали ваши друзья: что они лайкали, комментировали или репостили.

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