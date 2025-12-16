Белорусы пожаловались на уход целой эпохи Белтелекома - "Хочется расплакаться"

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Опубликовано: 16.12.2025 11:00 , Обновлено: 16.12.2025

В соцсети Threads объявили об уходе целой эпохи в сфере электросвязи. Речь о таксофонах Белтелекома, по которым можно было звонить по межгороду и даже совершать международные звонке по предварительной оплате.

Телефонные аппараты фирменного синего цвета раньше можно было встретить повсеместно на улицах белорусских городов, но с развитием мобильной связи телефонные “будки” стали постепенно исчезать с улиц. Впрочем, сеть таксофонов в Беларуси всё ещё достаточно разветвлённая - в ней насчитывается больше 600 аппаратов по всей стране. Больше всего их в Минске.

Таксофонами в белорусской столице ещё можно воспользоваться на железнодорожном вокзале, на некоторых станциях метро, в некоторых крупных больницах и госпиталях, в отдельных учебных учреждениях (например, в Суворовском училище). Некоторые из таксофонов работают как на исходящие, так и на входящие звонки.

И вот в соцсети Threads объявили о том, что эпоха таксофонов уходит в прошлое - один из пользователей платформы поделился фотографией объявления, которое заметили рядом с одним из аппаратом (правда, где именно - не уточняется).

В объявлении от имени РУП «Белтелеком», которое является оператором таксофонов в нашей стране, предупреждается о выводе из коммерческой эксплуатации услуг «Телефонного сервиса интеллектуальной сети» (ТСИС) и таксофонной связи. Сообщается, что таксофоны начнут демонтировать уже с 20 января 2026 года .

Многие комментаторы восприняли эту новость с грустью.

“Честно говоря, это новость, из-за которой хочется расплакаться”, - написал один из пользователей сети.

“Ушла Эпоха. Прощайте шикарные таксофоны”, - поддержал другой.

Впрочем, судя по комментариям, даже для тех, кого эта новость огорчила, таксофоны были скорее объектом ностальгии, нежели практической необходимостью, без которой придётся перестраивать свои привычки.

“Прощай, легенда. Тысячу раз их видел и не разу - чтобы ими кто-то пользовался”, - заметил один из комментаторов.

Некоторые оказались решительно настроены воспользоваться напоследок “историческим наследием”, уходящим в прошлое.

“А где купить карту? Или как звонить? Хочу дать ребенку прикоснуться к истории”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

Реальное беспокойство, пожалуй, выразили лишь те, кто опасается, что без таксофонов мы все застрянем в компьютерной симуляции без шансов выйти из матрицы - именно так возвращались в реальность герои одноименного научно-фантастического боевика.

“Надо успеть выйти из матрицы!” - предупредила одна из сторонниц теории матрицы.

Живём ли мы в Матрице? Математики привели расчеты по теории симуляции

Между тем, на сайте самого Белтелекома никакой информации о выводе абсолютно всех таксофонов из эксплуатации нет . Сеть действующих таксофонов, действительно, периодически “прореживают”, но о массовом демонтаже аппаратов не сообщалось. Не сообщала о каком-либо изменении в условиях ТСИС пресс-служба компании и через свои официальные каналы

На сайте Белтелекома по-прежнему фигурирует как минимум четыре способа воспользоваться услугой предоплаченных звонков по таксофонам.