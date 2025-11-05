Живём ли мы в Матрице? Математики привели расчеты по теории симуляции

Опубликовано: 05.11.2025 16:05 , Обновлено: 05.11.2025

Группа учёных из Канады, Великобритании, США и Италии опубликовали результаты исследования, в рамках которого они математически опровергли теорию симуляции, которую, по мнению некоторых, может представлять собой наша Вселенная.

Существование мира в качестве компьютерной симуляции, как в легендарном научно-фантастическом боевике братьем Вачовски «Матрица», оказалось невозможным. Математические доказательства тому группа учёных привела в работе, опубликованной в научном журнале Journal of Holography Applications in Physics.

За основу они взяли концепцию выдающегося американского физика Джона Уилера “It from Bit”. Его гипотеза о том, что вся физическая реальность (пространство, время и материя, которые учёный именует по-английски “It”, вещь) в своей основе состоит из информации (“Bit”, бит). Эта концепция хорошо ложится на популярную в современном научном мире теорию квантовой гравитации.

Авторы работы предложили представить эту квантовогравитационную модель как вычислительную систему - создать определённый набор алгоритмов, который мог бы «сгенерировать» всю физику мира. Путём сложных математических вычислений учёные указали на алгоритмические тупики трёх популярных физических теорем - теоремы Гёделя о неполноте, теоремы Тарского о неопределимости истины, теоремы Чайтина об информационной неполноте. Тем самым они доказали “неполноценность” физики в таком мире.

Чтобы преодолеть эти ограничения, авторы предложили расширить формальную систему, добавив к ней неалгоритмические ресурсы. Только в добавлением такого компонента можно объяснить существующую Вселенную научным путём.

Меж тем если бы наша Вселенная была всего лишь компьютерной симуляцией, всю её физическую реальность можно было бы свести к выходным данным конечного алгоритма. Поскольку же для описания Вселенной во всей полноте учёным потребовалось прибегнуть к невычислимому компоненту, такое “неалгоритмическое” понимание выходит за рамки любой компьютерной программы.

Попытка описать реальность только через “It” или только через “Bit” оказалась провальной. Следовательно, приходят к выводу учёные, Вселенная не может быть виртуальной симуляцией.