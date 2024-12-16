Белорусы пожаловались на сбои в работе Viber. Что известно?

Опубликовано: 16.12.2024 10:15 , Обновлено: 16.12.2024

Некоторые белорусы сообщили, что столкнулись с проблемами при использовании мессенджера Viber. Это произошло после того, как его заблокировали в России. Что известно на 16 декабря?

По имеющимся данным, чаще всего испытывают трудности с доступом к сервису абоненты ByFly, хотя единичные обращения о низком качестве связи поступают и от клиентов A1, передал Onliner.

Издание обратилось в техподдержку ByFly, где подтвердили наличие проблемы. Однако специалисты заявили, что со стороны оператора сбоев нет, и посоветовали пользователям обратиться в поддержку Viber.

Белорусы поделились некоторыми способами решения проблемы с доступом к Viber при подключении к сети ByFly. Одни порекомендовали переустановить приложение, другие — изменить настройки модема, указав сторонние DNS, при этом оставив операторский как первичный.

В компании Viber сбои в работе по Беларуси пока не комментировали.

Напомним, 13 декабря Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) заблокировала доступ к мессенджеру Viber. По словам представителей ведомства, это произошло из-за “нарушения требований законодательства”, к которым отнесли потенциальные “террористические и экстремистские угрозы”.

По мнению Роскомнадзора, речь также идёт о «вербовке граждан» для совершения этих самых целей, «продаже наркотиков» и «размещении противоправной информации». Что нужно сделать владельцам мессенджера, чтобы Viber разблокировали, и вообще, возможно ли это, в ведомстве не уточнили.

В России заблокировали Viber. Что случилось?