Белорусы пожаловались на масштабный сбой в WhatsApp

Опубликовано: 25.10.2022 11:53 , Обновлено: 25.10.2022

25 октября в мессенджере WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. На проблемы пожаловались и белорусы.

Так, многие пользователи не могут ни отправлять сообщения, ни звонить в мессенджере. У некоторых приложение вообще не загружается, кто-то не может в него зайти.

Проблемы наблюдаются, как минимум, час на момент написания новости.

Обновлено Компания Meta, владеющая мессенджером, подтвердила факт сбоя в работе WhatsApp, заверив, что делает все возможное для скорейшего его устранения

Ранее Телеграф писал, что пользователи англоязычного форума портала Hacker News заявили, что нашли несколько поисковых фраз, введя которые в Google можно было его сломать.

Пользователи нашли фразу, которая сломала поиск Google