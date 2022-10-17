Пользователи нашли фразу, которая сломала поиск Google

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 17.10.2022 17:40 , Обновлено: 06.04.2023

Пользователи англоязычного форума портала Hacker News заявили, что нашли несколько поисковых фраз, введя которые в Google можно было его сломать.

Например, фраза «how many emojis on ios» - сколько емоджи есть в iOS, вызывала в поиске Google замедление работы и ошибку сервера. Впрочем, уже 17 октября эта фраза никаких проблем не вызывала, а поисковик исправно выдавал результаты - 4028 штук эмоджи.

Пользователи Hacker News также утверждали, что похожие запросы про Windows и Lumia («how many emojis on windows» и «how many emojis on lumia») тоже ломали Google.

Вот полный список ломающих Google фраз:

how many emojis on ios” “how many emojis on apple” “how many emojis on windows” “how many emojis on lumia” “how many emojis lumia” “how many ios emoji” “how many emojis in ios” “how many emojis inside ios”

Впрочем, виновным оказались не разработчики поискового гиганта, а emojipedia.org, данными которого пользовался Google.

Если ещё 16 октября, [link href=“https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/google-search-crashes-when-you-ask-how-many-emojis-on-apple/” target=“_blank” rel=“noopener”] портал [/link] BleepingComputer смог воспроизвести ошибку Google, то 17 октября все работало исправно. Первоначально считалось, что проблема затрагивала домен конкретной страны, Google.co.nz об этом сообщил пользователь хакерских новостей YCombinator wfme. Однако проницательные пользователи хакерскоооо форума быстро указали на то, что Google.com также был затронут, что дополнительно подтвердил BleepingComputer.