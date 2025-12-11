Белорусы пожаловались на исчезнувшую в приложении Life после обновления возможность

Опубликовано: 11.12.2025 15:20 , Обновлено: 11.12.2025

Абоненты белорусского мобильного оператора Life пожаловались в соцсетях на пропажу одной важной для многих опции. Она исчезла из фирменного приложения после недавнего обновления, проведённого после масштабного ребрендинга.

Речь о функции выбора языка - раньше его можно было выбрать в языковых настройках приложения. После обновления абонентов такой возможности лишили, переведя по умолчанию на русский.









Это не осталось незамеченным для белорусскоязычных пользователей. Судя по комментариямв соцсети Threads, для некоторых этот вопрос настолько принципиален, что они готовы сменить мобильного оператора, только чтобы вернуть себе возможность пополнять баланс телефона, следить за новостями оператора и взаимодействовать с техподдержкой на родном для себя языке.

Как оказалось, после масштабного ребрендинга компании Life не нашлось белорусскому языку и на официальном интернет-сайте оператора - сайт теперь представлен исключительно в русскоязычной версии. Между тем, у других белорусских мобильных операторов - компании А1 и МТС - есть и русскоязычная, и белорусская, и английская версия официального сайта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о ребрендинге Life официально объявил 3 декабря. Компания изменила не только свой слоган, но и официальное написание бренда, отказавшись от одной из своих самых заметных “фишек” - фирменного смайла в конце названия. Своим клиентам компания пообещала, что все их продукты будут “интуитивно понятны, удобны и логичны”.

Белорусский мобильный оператор официально объявил ребрендинг. Теперь без улыбки?