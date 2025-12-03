Белорусский мобильный оператор официально объявил ребрендинг. Теперь без улыбки?

Опубликовано: 03.12.2025 11:30 , Обновлено: 03.12.2025

Белорусский мобильный оператор Life 3 декабря официально объявил о ребрендинге. Компания изменила не только свой слоган, но и официальное написание бренда, отказавшись от одной из своих самых заметных "фишек" - фирменного смайла в конце названия. Узнали, чем его заменили.

В пресс-службе компании редакции Telegraf.news пояснили, что нынешний ребрендинг связан с трансформацией самого бренда - переходом от мобильного оператора к цифровому.

Впрочем, рядовые пользователи заметят в первую очередь именно внешние изменения: теперь вместо привычного смайла в названии компании - стилизованный символ L, заглавной буквы бренда. По задумке дизайнеров, этот “динамичный и летящий” символ, который чем-то напоминает “галочку”, должен объединить в себе технологии и эмоции.

“В нём можно рассмотреть образ бумеранга — сигнала, который отправляется и возвращается, бабочки — символа лёгкости, и даже сердца, в котором отражены эмпатия и человечность бренда”, - так пояснили новый символ в самой компании.

Получил бренд и новый фирменный слоган - «Так легко». По задумке создателей, он должен отражать главную идею и “миссию” Life.

“Объединяя продукты и сервисы в единую среду, мы делаем цифровой опыт простым и лёгким: чтобы нашим абонентам было легко выбрать, подключить, оплатить и быть на связи. Тот же принцип мы применяем и к нашим продуктам: они должны быть интуитивно понятны, удобны и логичны”, - пояснил, что скрывается за лаконичным слоганом Эрдал Яйла, генеральный директор оператора.

Чуть изменилась и фирменная цветовая палитра бренда: базовый синий цвет сделали светлее, а жёлтый, который бренд использует для отдельных акцентов, заменили на более свежий лаймовый. Впрочем, в салонах связи оператора решили сохранить тёмно-синие оттенки. Редизайн салонов и замену вывесок решили проводить постепенно, по мере естественного износа конструкций.

Кстати, в честь ребрендинга компания устроила 3 декабря сюрприз своим абонентам, которые пользуются фирменным мобильным приложением. Если сегодня потрясти Понирога (этот виртуальный помощник в приложении Life даёт пользователям бонусы за активность), можно выиграть не только виртуальные, но абсолютно реальные призы стильные шоперы, которые компания пообещали доставить прямо на дом.

Кроме того, в честь ребрендинга мобильный оператор объявил специальную акцию для новых абонентов : тарифы по цене от 4,9 рублей в месяц до 12 января 2026 года.