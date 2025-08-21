МТС выяснил, в какой программе абоненты тратят 17,2 петабайта трафика в месяц

Опубликовано: 21.08.2025 16:21 , Обновлено: 21.08.2025

Компания МТС проанализировала активность своих абонентов и назвала лидера по объёму потребляемого трафика. Им стал TikTok, который ежемесячно генерирует 17,2 петабайта данных. Главным фактором этого показателя, как показало исследование, стали молодые белорусы.

[inf]Для понимания масштаба. Один петабайт (ПБ) — это тысяча терабайт (ТБ) или миллион гигабайт (ГБ). Чтобы представить этот объём, можно сказать, что его хватило бы для непрерывного просмотра Full HD-видео (1080p) в течение примерно 57 лет .[/inf]

В среднем, по их данным, пользователи в возрасте от 14 до 24 лет ежемесячно использовали 32,2 Гб мобильного интернета , что в 1,5 раза превысило среднее значение по сети.

Более четверти этого объёма пришлось именно на TikTok . «Зумеры», как их назвал МТС, тратят на него свыше 8 Гб в месяц, в то время как средний показатель — 6,3 Гб. Активность в других соцсетях у них также выше: во «ВКонтакте» — почти в 2 раза, в YouTube и Instagram — в 1,5.

Исследование также показало различие предпочтений в мессенджерах. По данным МТС, старшее поколение в основном общалось через Viber , а у молодёжи на первое место как по числу пользователей, так и по объёму трафика вышел Telegram . На одного молодого абонента в «телеге» пришлось почти 2,4 Гб трафика в месяц при среднем показателе в 1,7 Гб.

Пик потребления мобильного интернета у всех клиентов МТС пришёлся на вечернее время — с 20:00 до 22:00 в четверг и пятницу . При этом днём абоненты чаще использовали мессенджеры, а вечером трафик смещался в сторону YouTube и других социальных сетей.

А что у других операторов?

Как раз не так давно заместитель гендира life:) Игорь Сосонкин раскрыл белорусам интересные подробности. Так, оператор зафиксировал рост интернет-потребления за последний год на 20%.

А ещё там заметили миграцию трафика с началом дачного сезона. «Люди выезжают за город, и трафик „переезжает“ вместе с ними», — заметил представитель оператора.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, чем чреваты самостоятельные попытки усилить мобильную связь на даче. Как это сделать без нарушения закона?

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