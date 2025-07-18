Белоруснефть пообещала белорусам своего помощника «на базе ИИ»

Опубликовано: 18.07.2025 15:13 , Обновлено: 18.07.2025

Компания «Белоруснефть» анонсировала обновление своего мобильного приложения для зарядки электромобилей Malanka New. В новой версии должен появиться интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта.

Как сообщили в пресс-службе компании, ИИ-помощник должен давать персональные рекомендации для оптимальной зарядки электромобиля и помогать пользователям решать возникающие вопросы в режиме реального времени.

В компании также предупредили, что после 18 июля запуск зарядных сессий через предыдущие версии приложения станет недоступен. Для продолжения использования сети заправок Malanka необходимо обновить приложение до последней версии.

Оценить работу ИИ-функций пока не удалось, поскольку в Play Market новой версии пока нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как «Белоруснефть» в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видеоролик, в котором напомнила водителям о «правилах хорошего тона» на автозаправочных станциях.

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