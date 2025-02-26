БелГИЭ проверил скорость интернета на зелёной ветке минского метро. Какой оператор лучше?
Государственное предприятие «БелГИЭ» провело проверку качества мобильного интернета на Зеленолужской (третьей) линии минского метрополитена. Эксперты оценили стабильность работы сети, скорость скачивания и загрузки данных, качество воспроизведения видео и скорость открытия веб-страниц — всё то, что важно для пассажиров, активно пользующихся мобильным интернетом во время поездок. Особое внимание уделялось работе сети в часы пик, когда нагрузка максимальна.
По результатам тестирования, проведённого 5 февраля, первое место по совокупности показателей занял оператор А1 (717 баллов из 1000). Этот оператор продемонстрировал самую высокую среднюю скорость скачивания (40,06 Мбит/с), а также практически 100%-ную доступность сервисов передачи данных и успешное воспроизведение видео на YouTube.
Второе место у МТС (690 баллов). Оператор показал результаты, близкие к лидеру, по скорости скачивания. При этом у МТС самая высокая средняя скорость загрузки данных в интернет (29,71 Мбит/с).
Третье место занял life:) с результатом 381 балл. У этого оператора зафиксированы более низкие скорости передачи данных и проблемы с воспроизведением видео (23,5% неудачных попыток).
В отчёте эксперты отметили, что А1 на Зеленолужской линии использует исключительно технологию 4G (LTE), в то время как МТС — 4G (92%) с небольшой долей 3G (UMTS), а life:) — 4G (57,7%) и 3G (42,3%). Различия в используемых технологиях отчасти объяснили разницу в скоростях, сказано в отчёте.
При этом важно отметить, что все операторы показали хорошие результаты по скорости загрузки веб-страниц (в среднем 1-1,3 секунды).
Исследование проводилось с помощью смартфонов Samsung S23 и особого программно-аппаратного комплекса.
Несмотря на в целом хорошие показатели на всех станциях, специалисты выявили проблемные участки, где сигнал слабый или скорость интернета недостаточна для комфортного использования. Например, у А1 и МТС есть общие проблемы на подъездах к станциям «Ковальская Слобода» и «Вокзальная». А life:) испытывал проблемы на всём отрезке от «Вокзальной» до «Юбилейной площади».
[info_b]Детальные данные о скорости, стабильности и методологии тестирования доступны в полном отчёте БелГИЭ.[/info_b]
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что специалисты БелГИЭ определили качество услуг мобильной связи сразу по всей стране.
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