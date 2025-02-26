БелГИЭ проверил скорость интернета на зелёной ветке минского метро. Какой оператор лучше?

Опубликовано: 26.02.2025 14:55 , Обновлено: 26.02.2025

Государственное предприятие «БелГИЭ» провело проверку качества мобильного интернета на Зеленолужской (третьей) линии минского метрополитена. Эксперты оценили стабильность работы сети, скорость скачивания и загрузки данных, качество воспроизведения видео и скорость открытия веб-страниц — всё то, что важно для пассажиров, активно пользующихся мобильным интернетом во время поездок. Особое внимание уделялось работе сети в часы пик, когда нагрузка максимальна.

По результатам тестирования, проведённого 5 февраля, первое место по совокупности показателей занял оператор А1 (717 баллов из 1000). Этот оператор продемонстрировал самую высокую среднюю скорость скачивания (40,06 Мбит/с), а также практически 100%-ную доступность сервисов передачи данных и успешное воспроизведение видео на YouTube.

Второе место у МТС (690 баллов). Оператор показал результаты, близкие к лидеру, по скорости скачивания. При этом у МТС самая высокая средняя скорость загрузки данных в интернет (29,71 Мбит/с).

Третье место занял life:) с результатом 381 балл. У этого оператора зафиксированы более низкие скорости передачи данных и проблемы с воспроизведением видео (23,5% неудачных попыток).

В отчёте эксперты отметили, что А1 на Зеленолужской линии использует исключительно технологию 4G (LTE), в то время как МТС — 4G (92%) с небольшой долей 3G (UMTS), а life:) — 4G (57,7%) и 3G (42,3%). Различия в используемых технологиях отчасти объяснили разницу в скоростях, сказано в отчёте.

При этом важно отметить, что все операторы показали хорошие результаты по скорости загрузки веб-страниц (в среднем 1-1,3 секунды).

Исследование проводилось с помощью смартфонов Samsung S23 и особого программно-аппаратного комплекса.

Несмотря на в целом хорошие показатели на всех станциях, специалисты выявили проблемные участки, где сигнал слабый или скорость интернета недостаточна для комфортного использования. Например, у А1 и МТС есть общие проблемы на подъездах к станциям «Ковальская Слобода» и «Вокзальная». А life:) испытывал проблемы на всём отрезке от «Вокзальной» до «Юбилейной площади».

[info_b]Детальные данные о скорости, стабильности и методологии тестирования доступны в полном отчёте БелГИЭ.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что специалисты БелГИЭ определили качество услуг мобильной связи сразу по всей стране.

МТС, life:) или А1? В БелГиЭ рассказали, у какого оператора лучшее качество связи в Беларуси