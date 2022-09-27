Apple удалила «Вконтакте» и другие приложения VK из App Store

Опубликовано: 27.09.2022 09:27 , Обновлено: 03.10.2022

Американская корпорация Apple удалила из своего магазина App Store приложения российского холдинга VK. В том числе популярной социальной сети «Вконтакте».

Также исчезли и другие приложения: VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почтовый клиент Mail.ru. Их нельзя ни купить, ни даже найти в поиске.

В компании VK подтвердили удаление их сервисов из App Store. Но отметили, что ранее установленные приложения продолжают работать.

При этом, пользователи, при попытке обновить их, видят уведомление:

«Приложение ВКонтакте: музыка и видео больше недоступно. Разработчик удалил это приложение из App Store».

О причинах удаления неизвестно. VK направила запрос Apple, чтобы получить объяснение.

Тем временем в Минцифры России пригрозили американской корпорации «ответным планом действий».

«Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — сообщили там.

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