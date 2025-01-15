Apple пообещала выпустить более 20 новинок в 2025 году. Чем удивит?

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Опубликовано: 15.01.2025 18:34 , Обновлено: 15.01.2025

Apple готовится к насыщенному 2025 году и собирается удивить пользователей более чем 20 новыми выпусками продуктов в различных категориях. Вот краткий обзор того, что нас ждет совсем скоро.

Как узнал Telegraf.news, в линейку входят обновления, устройства и инновации: от свежих решений для умного дома до iPhone следующего поколения и обновлений существующего оборудования. Календарь релизов Apple на 2025 год переполнен.

Ранние запуски и новые устройства

M4 MacBook Air — эта версия предложит улучшенное время автономной работы, качество камеры и поддержку внешнего дисплея;

эта версия предложит улучшенное время автономной работы, качество камеры и поддержку внешнего дисплея; iPhone SE 4 — оснащен безрамочным OLED-дисплеем и новыми функциями на базе искусственного интеллекта;

оснащен безрамочным OLED-дисплеем и новыми функциями на базе искусственного интеллекта; iPad 11 — новый iPad будет оснащен обновленным чипом, поддерживающим новейшие функции искусственного интеллекта от Apple;

новый iPad будет оснащен обновленным чипом, поддерживающим новейшие функции искусственного интеллекта от Apple; Новый iPad Air — небольшое обновление с чипом M3 или M4 для повышения производительности;

небольшое обновление с чипом M3 или M4 для повышения производительности; HomePad — новый дисплей для умного дома, который обещает лучше интегрироваться с другими продуктами Apple.

Лето-2025 будет более спокойным для релизов оборудования, поскольку Apple сосредоточится на разработке программного обеспечения во время своего мероприятия WWDC. Тем не менее, ожидается несколько заметных обновлений продуктов.

[info_b] Worldwide Developers Conference (WWDC) — всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple. [/info_b]

AirTag 2 — следующая версия AirTag будет иметь улучшенные функции дальности действия и конфиденциальности;

следующая версия AirTag будет иметь улучшенные функции дальности действия и конфиденциальности; M4 Mac Studio — оснащен первым чипом M4 Ultra;

оснащен первым чипом M4 Ultra; M4 Mac Pro — подробности о новом Mac Pro все еще держатся в секрете, но он скорее всего дебютирует на WWDC и будет доступен позже в этом году.

Самый загруженный период у Apple обычно приходится на осень, а ключевые запуски запланированы на сентябрь и октябрь. Ожидайте следующие основные релизы:

iPhone 17 Series — новая линейка с обновленными камерами, дисплеем и чипами;

новая линейка с обновленными камерами, дисплеем и чипами; Apple Watch Ultra 3 — часы со спутниковой связью и определением высокого артериального давления;

часы со спутниковой связью и определением высокого артериального давления; Apple Watch Series 11 — новая версия с обновленным датчиком здоровья;

новая версия с обновленным датчиком здоровья; Apple Watch SE 3 — обновленный дизайн с внутренними компонентами, вероятно, выполненными из пластика;

обновленный дизайн с внутренними компонентами, вероятно, выполненными из пластика; AirPods Pro 3 — обновленный чип H3, улучшенное шумоподавление и новый дизайн;

обновленный чип H3, улучшенное шумоподавление и новый дизайн; Apple TV 4K — потенциальная интеграция поддержки искусственного интеллекта;

потенциальная интеграция поддержки искусственного интеллекта; HomePod mini 2 — оснащен собственным чипом Wi-Fi;

оснащен собственным чипом Wi-Fi; M5 iPad Pro и M5 MacBook Pro — получат обновленные характеристики.

Возможные сюрпризы в 2025 году

Apple также готовит несколько сюрпризов в 2025 году. Компания представит новый Studio Display наряду с Mac Studio и Mac Pro . Кроме того, ожидается, что производство M5 Vision Pro начнется во второй половине года и потенциально будет запущено либо в 2025 году, либо в начале 2026 года.

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