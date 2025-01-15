Apple пообещала выпустить более 20 новинок в 2025 году. Чем удивит?
Apple готовится к насыщенному 2025 году и собирается удивить пользователей более чем 20 новыми выпусками продуктов в различных категориях. Вот краткий обзор того, что нас ждет совсем скоро.
Как узнал Telegraf.news, в линейку входят обновления, устройства и инновации: от свежих решений для умного дома до iPhone следующего поколения и обновлений существующего оборудования. Календарь релизов Apple на 2025 год переполнен.
Ранние запуски и новые устройства
- M4 MacBook Air — эта версия предложит улучшенное время автономной работы, качество камеры и поддержку внешнего дисплея;
- iPhone SE 4 — оснащен безрамочным OLED-дисплеем и новыми функциями на базе искусственного интеллекта;
- iPad 11 — новый iPad будет оснащен обновленным чипом, поддерживающим новейшие функции искусственного интеллекта от Apple;
- Новый iPad Air — небольшое обновление с чипом M3 или M4 для повышения производительности;
- HomePad — новый дисплей для умного дома, который обещает лучше интегрироваться с другими продуктами Apple.
Лето-2025 будет более спокойным для релизов оборудования, поскольку Apple сосредоточится на разработке программного обеспечения во время своего мероприятия WWDC. Тем не менее, ожидается несколько заметных обновлений продуктов.
[info_b] Worldwide Developers Conference (WWDC) — всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple. [/info_b]
- AirTag 2 — следующая версия AirTag будет иметь улучшенные функции дальности действия и конфиденциальности;
- M4 Mac Studio — оснащен первым чипом M4 Ultra;
- M4 Mac Pro — подробности о новом Mac Pro все еще держатся в секрете, но он скорее всего дебютирует на WWDC и будет доступен позже в этом году.
Самый загруженный период у Apple обычно приходится на осень, а ключевые запуски запланированы на сентябрь и октябрь. Ожидайте следующие основные релизы:
- iPhone 17 Series — новая линейка с обновленными камерами, дисплеем и чипами;
- Apple Watch Ultra 3 — часы со спутниковой связью и определением высокого артериального давления;
- Apple Watch Series 11 — новая версия с обновленным датчиком здоровья;
- Apple Watch SE 3 — обновленный дизайн с внутренними компонентами, вероятно, выполненными из пластика;
- AirPods Pro 3 — обновленный чип H3, улучшенное шумоподавление и новый дизайн;
- Apple TV 4K — потенциальная интеграция поддержки искусственного интеллекта;
- HomePod mini 2 — оснащен собственным чипом Wi-Fi;
- M5 iPad Pro и M5 MacBook Pro — получат обновленные характеристики.
Возможные сюрпризы в 2025 году
Apple также готовит несколько сюрпризов в 2025 году. Компания представит новый Studio Display наряду с Mac Studio и Mac Pro . Кроме того, ожидается, что производство M5 Vision Pro начнется во второй половине года и потенциально будет запущено либо в 2025 году, либо в начале 2026 года.
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