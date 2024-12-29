Apple сняла с продаж три модели iPohone в 29 странах. А что в Беларуси?

Опубликовано: 29.12.2024 07:45 , Обновлено: 28.12.2024

Apple сняла с продаж три модели iPhone с разъемом lightning: iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE 3-го поколения. Все три продукта исчезли из продажи в 29 странах, включая Великобританию. Как повлияет на покупателей в других странах?

Это произошло из-за директивы ЕС, которая вступила в силу в субботу, 28 декабря 2024 года. Стремясь сократить количество отходов, ЕС потребовал от производителей обеспечить, чтобы все устройства, такие как фотоаппараты, телефоны и планшеты, использовали один и тот же порт для зарядки (и, следовательно, кабель): USB-C.

Apple воспротивилась этому шагу, заявив, что такое требование может подавить творческий потенциал компаний. Но умолчала, что это также помешает компании зарабатывать на продаже уникальных кабелей и зарядок, а также позволит другим производителям предлагать свои продукты почитателям яблока. Впрочем изменения были приняты, и Apple пришлось перевести свои iPhone на USB-C, начиная с iPhone 15. Например, все разъемы для iPad, AirPods, Magic Mouse и Magic Keyboard теперь также поддерживают только USB-C.

И вот в пятницу, 27 декабря, клиенты, посетившие веб-сайты Apple во всех 27 странах ЕС, обнаружили, что в продаже теперь доступны только iPhone 15, 15 Plus, iPhone 16, 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Постановление ЕС вступило в силу 28 декабря и применяется к любому iPhone, выставленному на продажу после этой даты, даже если это более старые модели.

Каковы будут последствия запрета за пределами Европы? Другие страны, вероятно, с интересом наблюдают за происходящим. Однако на самом деле последствия будут минимальными. Известно, что iPhone 14 будет снят с производства, что ожидается этой осенью.

В Беларуси смартфоны iPhone официально не поставляются, официальных магазинов нет. А серые поставки могут быть из разных стран. Понятно, что и снятые с продажи модели будут продаваться дальше за пределами ЕС.

На данный момент в Беларуси нет никаких проблем с покупкой этого поколения айфонов. Модно даже попасть на скидку и сэкономить до 500 рублей. Найти iPhone 14 можно как в крупных сетях, например в “5 элементе”, так и у операторов, например, в МТС и А1. Цены варьируются от 2300 до 2999 рублей.

Впрочем эксперты советуют посмотреть на более новое поколение айфонов 15, где уже есть привычный всем разъем USB C, да и железо помощнее.