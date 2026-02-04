ЗВР Беларуси за счёт золота за месяц прибавили 1,28 млрд долларов

Опубликовано: 04.02.2026 10:10 , Обновлено: 04.02.2026

У Беларуси вновь обновление рекорда по золотовалютным резервам (ЗВР). По данным Нацбанка, за январь государственная кубышка пополнилась на 1,28 млрд долларов. Судя по отчёту финансового регулятора, прирост почти в 9% за месяц обеспечен за счёт монетарного золота.

Согласно официальным данным Национального банка Беларуси, на 1 февраля объём ЗВР страны составил 15,7 млрд долларов. Год назад, по состоянию на 1 февраля 2025 года, этот показатель составлял всего 9,3 млрд долларов, то есть за последние 12 месяцев Беларуси удалось нарастить объёмы своих золотовалютных запасов почти на 69%.

Прирост в прошлом месяце, исходя из официальных данных Нацбанка, был обеспечен за счёт монетарного золота. Оно, как известно, в начале этого года продолжило бить рекорды по стоимости. Так, в конце января 2026 года цена золота побила свой исторический рекорд, превысив отметку в 5600 долларов за тройскую унцию на бирже Comex. При этом сама добыча этого драгметалла по итогам 2025 года также вышла на исторический максимум - 3,67 тыс. тонн.

В результате, стоимость монетарного золота в составе белорусских ЗВР в январе выросла на 1,16 млрд долларов - до 8,63 млрд долларов.

Резервные активы в иностранной валюте на фоне геополитической напряженности и ослабления позиций доллара на мировых рынках подросли не так существенно. И всё же и по этому компоненту ЗВР Беларусь прибавила за месяц 100,6 млн долларов - до 5,64 млрд долларов.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал рекордный рост золотовалютных резервов (ЗВР) страны и потребовал от Национального банка “не расслабляться” и “перенастроить” стратегию управления международными резервными активами страны.

Лукашенко потребовал от Нацбанка «не сидеть на «кубышке»» рекордных ЗВР. На что предложил «перенастроить»?