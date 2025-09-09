Лукашенко потребовал от Нацбанка "не сидеть на "кубышке"" рекордных ЗВР. На что предложил "перенастроить"?

Опубликовано: 09.09.2025 13:32 , Обновлено: 09.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал рекордный рост золотовалютных резервов (ЗВР) страны: с начала текущей пятилетки этот показатель вырос почти на 5 млрд. долларов. Глава государства потребовал от Национального банка "не расслабляться" и "перенастроит" стратегию управления международными резервными активами страны.

Объём золотовалютных резервов Лукашенко назвал одним из важнейших индикаторов, характеризующих уровень экономической безопасности страны и её финансовой стабильности.

[inf]По состоянию на 1 августа 2025 года белорусские золотовалютные резервы [link href=“https://www.nbrb.by/statistics/reserveassets/assets” target=“_blank” rel=“noopener”] оцениваются [/link] в 12,413 млрд долларов. С начала этого года они приросли почти на 3,5 млрд долларов, то есть почти на 40%, а прирост за месяц составил 471,4 млн долларов.[/inf]

Президент обратил внимание на то, что приросту ЗВР в последнее время во многом способствовал рост мировых цен на золото (за только прошлый месяц монетарное золото в структуре белорусских ЗВР прибавило 225,1 млн долларов, увеличившись до 5,9 млрд долларов).

“Так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя”, - обратил внимание не временность этого фактора роста Лукашенко.

“Просто сидеть сложа руки на “кубышке”, наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты”, - озвучил своё видение стратегии работы с международными резервами страны глава государства.

От Нацбанка Лукашенко потребовал сохранить золотовалютные резервы Беларуси “на уровне, достаточном для стабильной работы экономики”, “грамотно выстраивать, а если надо - и перенастраивать” государственную стратегию управления международными резервными активами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно официальной статистике Нацбанка за минувший месяц, прирост ЗВР, которые установили на 1 сентября новый исторический рекорд, был обеспечен в равной степени увеличением резервных активов в иностранной валюте и объёма монетарного золота.

Плюс 471,4 млн долларов за месяц. ЗВР Беларуси перевалили за 12 млрд долларов