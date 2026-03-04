ЗВР Беларуси взяли новую высоту – более 16,3 млрд долларов

Опубликовано: 04.03.2026 10:39 , Обновлено: 04.03.2026

Национальный банк Беларуси 4 марта констатировал взятие новой высоты по золотовалютным резервам (ЗВР). По итогам прошлого месяца, этот показатель преодолел новую психологическую отметку и перевалил за 16 миллиардов долларов.

Согласно официальным данным Нацбанка, на 1 марта 2026 года объём ЗВР страны составил 16,37 млрд долларов . Только за прошлый месяц этот показатель вырос на 665,4 млн долларов.

Таким образом, за последние 12 месяцев Беларуси удалось нарастить объёмы своих золотовалютных запасов почти на 74% (по состоянию на 1 марта 2025 года объём ЗВР составлял всего 9,4 млрд долларов).

Анализ состава ЗВР показал, что уже несколько месяцев подряд прирост ЗВР в Беларуси в основном обеспечивается за счёт роста цен на золото. За февраль объём монетарного золота в составе белорусских ЗВР подрос на на 406,7 млн долларов - до 9,035 млрд долларов.

Впрочем, резервные активы в иностранной валюте в прошлом месяце также подросли - на 275,8 млн долларов. Таким образом, к 1 марта в кубышке Беларуси скопилось иностранной валюты более чем на 5,92 млрд долларов.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал рекордный рост золотовалютных резервов (ЗВР) страны и потребовал от Национального банка “не расслабляться” и “перенастроить” стратегию управления международными резервными активами страны.

Лукашенко потребовал от Нацбанка «не сидеть на «кубышке»» рекордных ЗВР. На что предложил «перенастроить»?