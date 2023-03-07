ЗВР Беларуси упали в феврале до 7,8 млрд долларов

Опубликовано: 07.03.2023 10:47 , Обновлено: 07.03.2023

После роста в январе золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси вновь сократились и составили, согласно статистическим данным Нацбанка за февраль, порядка 7,769 миллиарда долларов.

Как показывают данные Нацбанка, сумма ЗВР на начало февраля была примерно на 4,6% больше и составляла 8,142 миллиарда долларов.

Нынешний уровень ЗВР примерно соответствует уровню начала декабря 2022 года.

Как ранее сообщал Телеграф, по планам правительства Беларуси, к концу 2023 года ЗВР страны составят “не менее 6 млрд долларов”.