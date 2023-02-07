ЗВР Беларуси выросли в январе до $8,1 млрд

Опубликовано: 07.02.2023 11:14 , Обновлено: 07.02.2023

По данным Нацбанка золотовалютные резервы Беларуси за январь 2023 года выросли до $8,142 млрд.

Это на 213,3 млн долларов больше, чем месяцем ранее. То есть, рост составил 2,7%.

Кстати, в декабре 2022 года ЗВР также приросли — на 1,6% (плюс $131,8 млн к ноябрю 2022).

А за прошлый год международные резервные активы снизились на 495,5 млн долларов — на 1 января 2022-го они составляли 8 млрд 425 млн долларов.

[info_b]Отметим, какие факторы повлияли на рост ЗВР неизвестно, ведь с августа прошлого года Нацбанке публикует информацию об объеме международных резервных активов без детализации их структуры.[/info_b]

Напомним, правительство Беларуси ожидает, что к концу 2023 года ЗВР составят «не менее 6 млрд долларов».