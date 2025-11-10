ЗВР Беларуси доросли до международного критерия безопасности

Опубликовано: 10.11.2025 09:24 , Обновлено: 10.11.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) констатировали: объем золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси дорос до международного критерия безопасности. Специалисты назвали причины, по которым этот показатель непрерывно растёт целый год.

Согласно официальным данным Национального банка Беларуси, только за октябрь этого года ЗВР Беларуси прибавили 440 млн долларов. По состоянию на 1 ноября объём ЗВР составил более 13,7 млрд долларов. На начало года этот показатель был всего 8,9 млрд долларов, то есть с начала года он вырос в 1,5 раза.

Главной причиной ускоренного роста ЗВР эксперты ЕАБР в своём еженедельном макроэкономическом обзоре назвали рост мировых цен на золото (+4,9% в октябре). Именно за счёт этого кубышка Нацбанка за месяц прибавила более 300 млн долларов в эквиваленте - именно на такую сумму увеличилась стоимость монетарного золота в составе международных резервных активов Беларуси.

Активы в иностранной валюте в октябре также подросли, хоть и не так внушительно - на 124 млн. долларов.

Всё вместе это привело к тому, что объём белорусских ЗВР вышел на уровень, соответствующий международному критерию безопасности. Начиная с сентября 2025 года, общий объём ЗВР Беларуси покрывает трёхмесячный объем импорта .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал рекордный рост золотовалютных резервов (ЗВР) страны и потребовал от Национального банка “не расслабляться” и “перенастроит” стратегию управления международными резервными активами страны.

Лукашенко потребовал от Нацбанка «не сидеть на «кубышке»» рекордных ЗВР. На что предложил «перенастроить»?