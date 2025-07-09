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Опубликовано: 09.07.2025 14:05 , Обновлено: 09.07.2025

Генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников выступил с заявлением по поводу сбоя, из-за которого у клиентов трёх крупнейших банков Беларуси могли пропасть деньги с карт.

В заявлении, распространённом Нацбанком, Сотников назвал произошедшее «некоторыми сбоями», которые привели к «не очень приятным последствиям» для держателей карт.

Он заверил, что специалисты знают причину и уже работают над решением. «Мы знаем, как её исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Мы надеемся, что до 14 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки», — заявил глава БПЦ.

По его словам, деньги клиентов в безопасности. «Деньги никуда не делись, никто их не украл. Всё будет хорошо», — заключил он.

[info_b]Полностью восстановить работу аппаратно-программного комплекса к 14:00 специалистам БПЦ не удалось. В центре сообщили, что работы продолжаются и пообещали решить все проблемы, в том числе начать отображать корректные остатки по счетам клиентов к 17:00 9 июля . [/info_b]

Как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, утром 9 июля клиенты «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка» начали замечать непонятные списания средств с их счетов. У некоторых при этом баланс карты ушёл в минус.

У белорусов с карт внезапно пропали деньги. В каких банках сбой?