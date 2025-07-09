У белорусов с карт внезапно пропали деньги. В каких банках сбой?

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Опубликовано: 09.07.2025 11:44 , Обновлено: 09.07.2025

Банковский процессинговый центр, который занимается обслуживанием множества белорусских банков, сообщил о техническом сбое, который произошёл в аппаратно-программном комплексе. В результате этого сбоя клиенты сразу нескольких белорусских банков обнаружили внезапные списания средств по картам, а у кого-то - счёт и вовсе ушёл в минус.

Утром в среду, 9 июля, гостелеканал “Первый информационный” сообщил о массовом сбое, который произошёл в белорусских банках. Из-за него, по информации телеканала, у некоторых белорусов внезапно пропали деньги с банковских карт. По информации “Первого информационного”, сбой затронул клиентов сразу нескольких белорусских банков. Так, на внезапные списания пожаловались клиенты “Беларусбанка”. У кого-то списали 300 рублей, у кого-то - сразу 2000, у кого-то неожиданно образовался минус на дебетовой карте.

[obnovleno_b]Генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников позже ответил, когда списанные деньги должны вернуться на карточки белорусов.

«Знаем, как исправить» — В БПЦ рассказали, когда вернутся пропавшие с карт белорусов деньги

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Некоторые клиенты заметили списания, проверяя баланс, а другие - не сумев расплатиться по карте на кассе в магазине.

В колл-центре “Беларусбанка”, куда удалось дозвониться журналистам “Первого информационного”, наличие проблемы подтвердили, пообещав устранить её в течение дня , а позднее в пресс-службе разъяснили, что технические проблемы с “формированием расчетной информации” возникли на стороне процессингового центра.

“Возможно уменьшение остатка по счетам либо образование отрицательного остатка. В настоящий момент ведутся работы по устранению сложившейся ситуации. В ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлен”, - пообещали в “Беларусбанке”.

Между тем, в Банковском процессинговом центре (БПЦ), который занимается обслуживанием большинства белорусских банков, пояснили, что технический сбой произошёл в аппаратно-программном комплексе и затронул клиентов трёх банков:

ОАО «АСБ Беларусбанк»,

ОАО «Белагропромбанк»,

ОАО «Белинвестбанк».